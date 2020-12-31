رئيس البورصة: اتخذنا 9 آليات تضمن استمرارية العمل خلال أزمة كورونا

رنا ممدوح – فاروق يوسف _ أعلن محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها البورصة تضمن استمرارية العمل مع الحد من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء إلكترونيا.

كما اتخذت الإدارة 8 إجراءات أخرى وفقا لما أعلن عنه فريد خلال كلمته بمؤتمر حصاد البورصة لعام 2020 الذي يعقد على تطبيق زوم الآن وهم:

1- إلزام السماسرة بعدم الحضور إلى الكوربية لتجنب التجمعات.

2- تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام E-Magles لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها الكترونيا لضمان استمرار العمل والنشاط

3- تطوير أنظمة ربط بين قطاعات البورصة مع أطراف السوق لتعزيز العمل عن بعد.

4- تخفيض عدد ساعات التداول تماشيا مع ساعات حظر حركة المواطنين والقطاع المصرفي.

5- التنسيق مع الرقابة المالية لتبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة وتعديلات على قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية.

6- تطوير أنظمة الكترونية لتمكين موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بعد.

7- تطوير كافة الأنظمة المساعدة للتداول للسماح بتقديم خدمات عن بعد مثل نظام إدارة المستثمرين وتكويد العملاء وتنظام العضوية الإلكترونية والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة

8- إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداول في حالات الصعود وذلك اتساقا مع افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.