رئيس البورصة: 4 محفزات أساسية وراء استقرار التداول خلال أزمة كورونا

رنا ممدوح – فاروق يوسف _ حدد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، 4 محفزات ساهمت في استقرار التداول خلال عام 2020، وخلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فريد خلال كلمته بمؤتمر حصاد البورصة خلال عام 2020 المنعقد الآن على تطبيق زوم، أن المحفزات شملت قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة.

كما تضمنت ضخ بنكي الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، بجانب تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من 1.5 في الألف، وأيضاً تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

أضاف فريد، أن من ضمن المحفزات المساهمة في استقرار التداول أيضاً، تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة.