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رئيس البورصة: تواصلنا مع 88 شركة لعرض مزايا وإجراءات القيد وتقديم الاستشارات الفنية

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رنا ممدوح – فاروق يوسف _ كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن التواصل مع 88 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020، في إطار جهود جذب شركات جديدة إلى البورصة المصرية وفق النظام الجديد CRM والذي تم تدشينه في أكتوبر 2018.

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وأوضح فريد خلال كلمتة بمؤتمر حصاد البورصة خلال عام 2020 الذي ينعقد الآن عبر تطبيق زوم، أن الإدارة تستهدف من هذا التواصل عرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.

وأضاف أن إجمالي عدد الشركات التي تم استهدافها والتواصل معها منذ تدشين نظام CRM في أكتوبر 2018 بلغ نحو 318 شركة.

وأشار إلى المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركات المستهدفة وهي الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، بجانب الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار.

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وحدد رئيس البورصة طرق التواصل مع الشركات لتعريف خطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة وشملت :-

– التواصل مع مسئول الاتصال بالشركة

– بريد إلكتروني يتضمن كافة الكتيبات.

– مقابلة الإدارة التنفيذية للشركة.

– في حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل بياناتها إلى حساب آخر تحت مسمى قيد وفحص مبدئي.

– في حالة الانتهاء من الفحص يتم عرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة ويتم نقلها إلى نظام القيد.

وقال فريد، أن معظم الشركات التي تم التواصل معها، أبدت رغبتها في عمليات القيد، ولكن بعد زوال آثار تداعيات كورونا، لأنه يجب عليها أن تكون لديها رؤية حول تأثير استمرار الأوضاع الراهنة على نشاطها الرئيسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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