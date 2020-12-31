رئيس البورصة: تواصلنا مع 88 شركة لعرض مزايا وإجراءات القيد وتقديم الاستشارات الفنية

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رنا ممدوح – فاروق يوسف _ كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن التواصل مع 88 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020، في إطار جهود جذب شركات جديدة إلى البورصة المصرية وفق النظام الجديد CRM والذي تم تدشينه في أكتوبر 2018.
وأوضح فريد خلال كلمتة بمؤتمر حصاد البورصة خلال عام 2020 الذي ينعقد الآن عبر تطبيق زوم، أن الإدارة تستهدف من هذا التواصل عرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.
وأضاف أن إجمالي عدد الشركات التي تم استهدافها والتواصل معها منذ تدشين نظام CRM في أكتوبر 2018 بلغ نحو 318 شركة.
وأشار إلى المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركات المستهدفة وهي الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، بجانب الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار.
وحدد رئيس البورصة طرق التواصل مع الشركات لتعريف خطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة وشملت :-
– التواصل مع مسئول الاتصال بالشركة
– بريد إلكتروني يتضمن كافة الكتيبات.
– مقابلة الإدارة التنفيذية للشركة.
– في حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل بياناتها إلى حساب آخر تحت مسمى قيد وفحص مبدئي.
– في حالة الانتهاء من الفحص يتم عرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة ويتم نقلها إلى نظام القيد.
وقال فريد، أن معظم الشركات التي تم التواصل معها، أبدت رغبتها في عمليات القيد، ولكن بعد زوال آثار تداعيات كورونا، لأنه يجب عليها أن تكون لديها رؤية حول تأثير استمرار الأوضاع الراهنة على نشاطها الرئيسي.
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