فريد: 148% نموا في تداولات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل إعادة الهيكلة

رنا ممدوح – فاروق يوسف _ قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة استطاعت أن تحافظ الاستمرار في تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن على تطبيق “زووم”، أنه تم الاستعانة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعقد دراسات ومقارنة بين الأسواق التي لديها خبرة في هذا سوق المشروعات الصغيرة والمتويطة، كان على رأسها بورصة جنوب إفريقيا، وبورصة المملكة المتحدة، والبورصة الأسبانية.

أضاف أن الخطة كانت تتضمن، تطوير الشركات المقيدة، والتواصل مع مديري استثمار الصناديق لتعزيز السيولة، وتسجيل عدد من الرعاة المعتمدين، هذا إلى جانب خطة تسويق وترويج شاملة للتعريف بالسوق.

ولفت فريد، إلى أن البورصة ستعمل على تحديث قواعد القيد، وستطلق مؤشر جديد يضم شركات قائمة “تميز” وذلك خلال فبراير 2021، كما أنها ستحدث الأنظمة التكنولوجية لسهولة التواصل مع المستثمرين قيد الشركات.

وقال، إن هذه الجهود نجحت في تحقيق قفزة في مستويات التداول وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 148%