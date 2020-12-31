الأوروبي للاستثمار يمنح بنك مصر 425 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فهد حسين – منح البنك الأوروبي للاستثمار خط ائتمان بقيمة 425 مليون يورو لبنك مصر، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما التي تأثرت من جراء وباء فيروس كورونا، وتعزيز قدرتها على قيادة الانتعاش الاقتصادي في البلاد

وأوضح البنك الأوروبي، أن خط الائتمان سيمول المشاريع الاستثمارية، وكذلك احتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالتالي الحفاظ على النمو والتوظيف مع المساعدة في التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا.

وأضاف البنك، في بيان له، أن التمويل الجديد يمثل جزءًا من مساهمته في استجابة فريق أوروبا لأزمة كورونا في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، كما يتوافق مع أهداف تفويض الإقراض الخارجي للفترة (2014-2020) وتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر على النحو المنصوص عليه في إطار الدعم الموحد للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020 ، وكذلك أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر .

وذكر البنك أن الدعم الموحد للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020 يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص العمل والشمول المالي.

وقالت فلافيا بالانزا، مديرة البلدان المجاورة في بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك الأوروبي عزز شراكته مع بنك مصر لدعم استراتيجية الأخير للتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن حد الائتمان الجديد لدى البنك الأوروبي للاستثمار يأتي في وقت تحتاج فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي أوجدها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تلك الشركات هي الأكثر عرضة لتأثير هذه الأزمة العالمية.

وأفادت مسؤولة البنك الأوروبي للاستثمار بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تخلق فرص عمل وتضيف القيمة والابتكار أثناء تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس أكثر من أي وقت مضى خلال هذه الأوقات الصعبة، كما تحتاج الشركات إلى الوصول إلى التمويل والائتمان الميسور من البنوك.

ومن جانبه قال كريستيان بيرغر ، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ، إن عددًا من برامج الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها تجميع منح الاتحاد الأوروبي مع قروض مقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية (EFIs) تدعم الشركات من خلال منحها إمكانية الوصول إلى قروض ميسرة مباشرة أو خطط ضمان مع البنوك الشريكة المحلية.

كان الاتحاد الأوروبي أطلق في أبريل الماضي مع الدول الأعضاء ومؤسسات EFI حزمة Team Europe لمساعدة البلدان الشريكة على التعامل مع العواقب التي يفرضها الوباء، بما في ذلك تأثيره الاجتماعي والاقتصادي.

وفي نفس السياق، أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية – خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – في أداء الأنشطة المختلفة ، لا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واعتبر المغربي بنك مصر من المؤسسات المالية الرائدة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة التمويل لهذا القطاع 20٪ من إجمالي محفظة التمويل.

ولفت المغربي إلى أن تلك المساعي تأتي تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

كما أكد عاكف المغربي أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقرن المغربي هذا الاهتمام بمساعي البنك لتوفير آليات تمويلية مميزة تلبي الاحتياجات التمويلية لكافة المشاريع في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والخدمية مما ينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وذكر المغربي، أن بنك مصر أطلق قرض “إكسبريس” للمشروعات الصغيرة، والذي يعتبر أول منتج رقمي متكامل، والذي يتيح لعملاءه للمشاريع الصغيرة تقديم طلب تمويل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني، .

وأضاف أن قرض تمويل المشاريع الصغيرة هو أسرع قرض في مصر ويمكن الحصول عليه في غضون خمسة أيام من تاريخ التقديم، ويخضع للشروط والأحكام المعمول بها.

بنك مصر هو ثاني أكبر بنك في مصر مع تركيز واضح على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحضور كبير للأفراد في جميع المحافظات. في عام 2019 ، خدم بنك مصر أكثر من 123000 شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد ، مما يجعله أحد أكبر الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.