محمد فريد: البورصة أصدرت آليات لمساعدة المستثمرين على توسيع وتنويع محافظهم

رنا ممدوح وفاروق يوسف _ كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بعض الآليات التي اتخذتها البورصة خلال 2020 لتعزيز بيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، ومنها تعديل قواعد مزاولة نشاط صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.

وأوضح فريد خلال كلمته بمؤتمر حصاد البورصة خلال عام 2020 المنعقد على تطبيق زوم الآن، أن التعديل سمح لصانع سوق وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بوضع أوامر دون حد أدني للكميات بدلا من 10 آلاف وثيقة سابقاً.

ولفت إلى أن هذا التعديل يهدف إلى مساعدة مختلف المستثمرين على إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة.

كما يهدف إلى مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، وأيضاً تفعيل دور صانع السوق للقيام بدور في صناعة سوق هذه الأداة المالية الهامة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن من ضمن آليات تطوير بيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 618 لسنة 2020.

وشمل التطوير تعديل معيار رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول لاختيار الأوراق المالية المسموح عليها اجراء اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلى 0.001 بدلا من 0.005 كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لهذه الآلية.