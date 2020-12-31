أسعار صرف الدولار تتراجع 30.8 قرشا أمام الجنيه خلال 2020

فهد حسين – استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وفقد متوسط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 0.3 قرشا ليسجل 15.684 جنيها للشراء و15.784 جنيها للبيع، مقابل 15.687 جنيه للشراء 15.787 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وعلى أساس شهري، فقد تراجع سعر صرف الدولار 8 قروش، ونحو 30.8 قرشا على مدار العام 2020 لاسيما وأنه قد سجل 15.993 جنيها للشراء و16.093 جنيها للبيع بنهاية ديسمبر 2019.

وعرض بنكا مصر والأهلي المصري الدولار اليوم بقيمة 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيها للبيع، أما العربي الأفريقي الدولي والقاهرة فعرضا الدولار بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.78 للبيع.

وتداولت بنوك التجاري الدولي وكريدي جريكول مصر وأبوظبي الإسلامي الدولار عند 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أكد على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات جائحة كورونا على موارد البلاد من النقد الأجنبي،الأمر الذي ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي.

كما أشار المركزي إلى عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية؛ الأمر الذي عزز من الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.