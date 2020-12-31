رئيس البورصة: تواصل مستمر مع صندوق مصر السيادي حول طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك تنسيق مستمر وتواصل دائم مع صندوق مصر السيادي، وذلك فيما يخص مسألة طرح شركات جهاز الخدمة الوطنيه بالبورصة المصرية.

أضاف ردًا على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل عبر تطبيق زووم، أن الصندوق السيادي على دراية كاملة بقواعد القيد والإفصاح والربحية، ولكن الحديث عن استعراض الشركات ورغبتها في الطرح سابق لأوانه.

وأكد فريد، أن البورصة ليست هي الجهة المنوطة بالإعلان عن هذه الشركات، ولكن هناك تواصل دائم بخصوص هذا الاتجاه.