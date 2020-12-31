مدينة نيويورك تستهدف تطعيم مليون شخص ضد كوفيد-19 بنهاية يناير

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_ قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية يوم الخميس إن المدينة تهدف إلى تطعيم نحو مليون من سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية يناير.
وأضاف أن تلك الجهود ستتطلب إقامة مواقع للتطعيمات في أنحاء المدينة التي يقطنها نحو 8.3 مليون نسمة.
ووصلت نحو 348 ألف جرعة من اللقاح للمدينة منذ أن أصبحت متاحة هذا الشهر. وذكرت إدارة الصحة في المدينة أن نحو 88 ألفا تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح المكون من جرعتين.
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