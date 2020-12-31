عائد أذون الخزانة يرتفع حتى 27 نقطة أساس.. والبنك المركزي يقبل أقل من المطلوب

فهد حسين – باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة، اليوم الخميس، بقيمة 15.14 مليار جنيه من أصل 20 مليارا طلبها في عطاءين.

وقبل المركزي في عطاء الأذون أجل 182 يوما 1.69 مليار جنيه من أصل 7.5 مليار مطلوبة، بمتوسط عائد بلغ 12.921%، كما قبل 13.44 مليار جنيه في عطاء أجل 364 يوما بمتوسط عائد بلغ 12.948%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما في عطاء اليوم الخميس، بحوالي 20 نقطة أساس عن عطاء يوم الثلاثاء الماضي، إذ بلغ متوسط العائد 12.726%.

كما سجل العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوم ارتفاعا طفيفا في عطاء اليوم، بواقع 27.7 نقطة أساس مقارنة بعطاء يوم 22 ديسمبر حيث بلغ 12.671%.

وتلقى المركزي اليوم الخميس، في عطاء أجل 182 يوما 156 طلبا من المستثمرين بإجمالي 7.26 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.151%، فيما تلقى في عطاء أجل 364 يوما، 234 طلبا بإجمالي 24.87 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.106%.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين المصرية قد تعدت 23 مليار دولار ، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية لحابي جورنال في اليوم الثاني من ديسمبر الجاري.