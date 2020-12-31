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معنويات المستهلكين البريطانيين عند أعلى مستوى منذ فبراير

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سي إن بي سي _ أفاد مسح الخميس 31 ديسمبر بأن معنويات المستهلكين البريطانيين ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ فبراير في النصف الأول من ديسمبر، وذلك قبل أن تتسبب سلالة جديدة من كوفيد-19 في تشديد الحكومة لقيود الإغلاق في أنحاء إنجلترا.

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وارتفع مؤشر يوجوف/سي.إي.بي.آر لمعنويات المستهلكين إلى 102.9 في ديسمبر من 102.2 في الشهر السابق، وذلك بدعم من تحسن التوقعات للأوضاع المالية للأسر والنشاط الاقتصادي الأوسع نطاقا بالتزامن مع بدء توزيع لقاح ضد كوفيد-19.

أجري المسح بين الأول من ديسمبر والثامن عشر منه، وقال دارين ياكسلي مدير أبحاث الرأي في يوجوف إنه يتوقع انخفاض المعنويات بعد زيادة حادة فيما بعد بحالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاق في أنحاء إنجلترا.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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