- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي _ أفاد مسح الخميس 31 ديسمبر بأن معنويات المستهلكين البريطانيين ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ فبراير في النصف الأول من ديسمبر، وذلك قبل أن تتسبب سلالة جديدة من كوفيد-19 في تشديد الحكومة لقيود الإغلاق في أنحاء إنجلترا.
وارتفع مؤشر يوجوف/سي.إي.بي.آر لمعنويات المستهلكين إلى 102.9 في ديسمبر من 102.2 في الشهر السابق، وذلك بدعم من تحسن التوقعات للأوضاع المالية للأسر والنشاط الاقتصادي الأوسع نطاقا بالتزامن مع بدء توزيع لقاح ضد كوفيد-19.
أجري المسح بين الأول من ديسمبر والثامن عشر منه، وقال دارين ياكسلي مدير أبحاث الرأي في يوجوف إنه يتوقع انخفاض المعنويات بعد زيادة حادة فيما بعد بحالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاق في أنحاء إنجلترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معنويات المستهلكين البريطانيين عند أعلى مستوى منذ فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.