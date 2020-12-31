- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل لحظة رائعة، مؤكدا أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج.
وقال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة: “إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.