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إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 82.9 مليون والوفيات مليون و809744

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– أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.9 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و809744.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

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الولايات المتحدة 342289 19679436

الهند 148738 10266674

البرازيل 193875 7619200

روسيا 57019 3159297

فرنسا 64632 2620425

المملكة المتحدة 73512 2488780

تركيا 20881 2208652

إيطاليا 74159 2107166

إسبانيا 50837 1928265

ألمانيا 33442 1734908

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 – العراق  ‭12813 595291

31 – المغرب  ‭    7355 437332

35 – السعودية 6223 362741

39 – الأردن 3834 294494

47 – الإمارات 669 207822

50 – لبنان 1468 181503

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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