بورصة نيويورك تبدأ إلغاء إدراج 3 شركات اتصالات صينية

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– بدأت بورصة نيويورك عملية إلغاء إدراج أوراق مالية لثلاث شركات اتصالات صينية، بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي القيام باستثمارات أمريكية في شركات صينية تقول واشنطن إن الجيش يملكها أو يسيطر عليها.
يأتي تحرك بورصة نيويورك عقب حذف شركات مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات وفوتسي راسل وناسداك عدة شركات صينية من مؤشراتها.
وقالت بورصة نيويورك إن جهات الإصدار، تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد وتشاينا موبايل ليمتد وتشاينا يونيكوم (هونج كونج) ليمتد لم تعد مناسبة للإدراج إذ أن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية “مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أمريكي”.
وأثر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في نوفمبر على بعض كبرى الشركات الصينية.
وأدانت الصين ذلك الحظر، وقال مديرو صناديق إنه قد يفيد المستثمرين غير الأمريكيين القادرين على شراء الأسهم.
وقالت بورصة نيويورك إنها ستعلق التداول على الأسهم إما في السابع أو الحادي عشر من يناير.
ومن حق جهات الإصدار مراجعة القرار. وشركات الاتصالات (SE:7010) التي حددتها بورصة نيويورك مدرجة أيضا في هونج كونج.
وتتعرض تشاينا تليكوم لهجوم من لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية التي قالت في ديسمبر إنها بدأت عملية لإلغاء ترخيص الشركة بالعمل في الولايات المتحدة.
ولم يتسن الوصول إلى الشركات للحصول على تعليق نظرا لأن الصين في عطلة عامة.
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