وزيرة الصناعة تستعرض ترتيبات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم محافظ البنك المركزي المصري ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة إيجاس.

تناول الاجتماع الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

جامع: المعرض يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان المعرض يتضمن اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، بالاضافة الى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء ايضاً.

وأضافت أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالاضافة إلى ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة.

ولفتت وزيرة التجارة أن المعرض يتضمن أيضاً جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات اتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.

وأوضحت جامع أن الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربى إلى جانب البنك المركزي المصري وعدد من والبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و الهيئة العربية للتصنيع .

ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على دعم هذه المبادرة القومية وذلك من خلال اتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي الى جانب دعم عملية انشاء محطات الغاز الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة، مشيراً في هذا الاطار الى انه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة واتاحة التمويل اللازم.

وبدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزء من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف الاستفادة من كافة المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرةً الى اهمية اعتبار المعرض برنامج قومي يركز على اسلوب حياة وتوجه دولة نحو النقل المستدام .

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ستشارك في المعرض بنماذج لعربات مترو الانفاق والقطار الكهربائي السريع “المونوريل” إلى جانب سيارات تعمل بالكهرباء حيث تمثل هذه النوعية من المركبات أحد توجهات الدولة المصرية لاستخدام احدث التكنولوجبات في وسائل النقل بهدف الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.