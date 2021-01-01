مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تزيد عن مليار دولار

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قالت وزارة البترول اليوم الجمعة، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع ست شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.
وتشمل الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها إكسون موبيل وشيفرون وثروة للبترول المصرية وبى.بى وتوتال وشركاء لها هم شل وكوفبيك الكويتية وثروة.
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