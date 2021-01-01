سكان العالم ينفقون 407 ملايين دولار على تطبيقات المحمول في ليلة عيد الميلاد

وكالات _ أنفق سكان العالم 407.6 مليون دولار يوم عيد الميلاد على تطبيقات تم شراؤها من Apple App Store وGoogle Play Store، حيث يمثل هذا الرقم مكسبا بنسبة 34.5% عن العام 2019.

وبحسب موقع phonearena الهندي، شكلت ألعاب الهاتف المحمول غالبية الإنفاق على التطبيقات في 25 ديسمبر، حيث كان هذا الرقم 295.6 مليون دولار، بزيادة 27% عن 232.4 مليون دولار أنفقت على الألعاب خلال يوم عيد الميلاد العام الماضي.

كما ارتفعت الأموال التي يتم إنفاقها على التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في يوم عيد الميلاد بنسبة 59% على أساس سنوي من 70.5 مليون دولار العام الماضي إلى 112 مليون دولار هذا العام.

وتلقى متجر تطبيقات “أبل” الجزء الأكبر من الأموال التي تم إنفاقها على التطبيقات على مستوى العالم في يوم عيد الميلاد الماضي، حيث يظهر تطبيق Sensor Tower أنه تم إنفاق 278.6 مليون دولار، أو 68.4٪ من الإجمالي، في App Store مقارنة بإيرادات 129 مليون دولار التي تم جمعها بواسطة متجر Google Play.

وكان التطبيق الأكثر شعبية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في عيد الميلاد هو تطبيق الفيديو القصير تيك توك، حيث حصل التطبيق الشهير، المملوك لشركة China ByteDance، على 4.7 مليون دولار في عيد الميلاد.