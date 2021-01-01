الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل أعمال تطوير ميناء أبوقير الجديد بقيمة 3.8 مليار جنيه

فهد حسين – وقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.

وتولى البنك الأهلي قيادة التحالف بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ومشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية.

ويدعم العقد الجديد خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، بحسب أبو الفتوح.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، حرص البنك على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

وأشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.

ومن جانبه أشار شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، إلى اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات.

وأكد رياض، أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع الى 28 مليار جنيه.

حصص البنوك المشاركة في التمويل

ولفت رياض إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري،450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس.

وأضاف أن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يصل إلى 12.7 مليار جنيه مصري في أسرع وقت ممكن.

وحضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الاهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والهيثم القبرصلي رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس.

كما حضر أيضا تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة وأحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.

ومن شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة حضر التوقيع المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.