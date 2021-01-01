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الإمارات تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

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وكالات _  أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الجمعة، الكشف عن 1856 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 209678.

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وأوضحت الوزارة، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن الحالات الجديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة.

وتم تسجيل شفاء 1577 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ ليصبح مجموع حالات الشفاء 186019.

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والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات “كوفيد 19″، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، وتأتي في المركز 47 عالميا.

ويعتبر هذا المعدل الأعلى في دولة الإمارات، منذ 28 يناير الماضي، حيث تم تسجيل أول حالات لمواطنين صنيين قادمين من ووهان، وهي المدينة التي اكتشف فيها الفيروس لأول مرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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