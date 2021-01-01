مال وأعمال

هيئة تنظيم السوق الهندية تغرم ريلاينس إندستريز ورئيسها بسبب تداول أسهم

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– قالت هيئة تنظيم السوق في الهند يوم الجمعة، إنها غرمت ريلاينس إندستريز 250 مليون روبية (3.42 مليون دولار) ورئيس مجلس إدارتها موكيش أمباني 150 مليون روبية، فيما يتصل بتداول أسهم ريلاينس بتروليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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