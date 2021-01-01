خسائر شركات الطيران الأمريكية قد تتجاوز 35 مليار دولار بسبب كورونا

وكالات _ قد يتجاوز صافي الخسائر السنوية لشركات الطيران في الولايات المتحدة 35 مليار دولار خلال 2020، من بينها أول خسارة سنوية لشركة “ساوث ويست إيرلاينز” منذ ما يزيد عن أربعة عقود، نتيجة تداعيات فيروس “كورونا”، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي” عن تقديرات شركة “فاكت ست”.

وعانت شركات الطيران الأمريكية من الركود خلال العام الماضي بسبب الإغلاق والقيود العالمية لمحاولة السيطرة على تفشي الوباء، ومن المتوقع استمرار الوضع حتى منتصف العام الحالي، وبذلك ينهي الوباء عقدًا من الأرباح شهد خلاله القطاع انتعاشًا وتوسعًا. بحسب بلومبرغ.

وتراجعت أسهم شركات الطيران في الولايات المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ سنوات، وهبط سهم الخطوط الجوية الأمريكية بنحو 45% وهي أعلى وتيرة هبوط منذ 2013، فيما انخفض سهم “دلتا لاينز” بنسبة 31%، وانخفض سهم “يونايتد إيرلاينز” بأكبر وتيرة منذ 2008 بنحو 51%، وفي المقابل ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 16% خلال 2020.

وارتفعت ديون شركات الطيران الأمريكية بمقدار 67 مليار دولار إلى أكثر من 172 مليار دولار خلال العام الماضي للتغلب على تداعيات الوباء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على القطاع خلال السنوات المقبلة.