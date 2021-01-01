مال وأعمال

بريطانيا تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بكورونا

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_ أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 53285 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، في رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا، إضافة لرصد 613 وفاة إضافية بالمرض.

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كانت بريطانيا قد سجلت يوم الخميس 55892 إصابة، و964 حالة وفاة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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