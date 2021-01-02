تركيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا بعد اكتشاف 15 إصابة كورونا بالسلالة الجديدة

سبوتنيك نيوز _ منعت الحكومة التركية، دخول القادمين من بريطانيا إلى البلاد اليوم الجمعة، وذلك بعد رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة التي ظهرت مسبقا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن السلطات وضعت المصابين ومخالطيهم في الحجر الصحي. ولم يتم رصد إصابات بالسلالة الجديدة في الفحوص التي تجريها السلطات في مختلف أنحاء البلاد، وفق وكالة””.

وأضاف قوجة في بيان “الوضع تحت السيطرة”، مشيرا إلى أنه “تم تعليق دخول تركيا من المملكة لمتحدة مؤقتا”.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم أن البلاد سجلت 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21093 فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 2.22 مليون.

هذا وبدأت تركيا حظرا للتجوال من مساء أمس الخميس حتى فجر الاثنين، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية على خلاف كل عام، حيث اعتادت البلاد إحياء رأس السنة الميلادية بكافة المحافظات.