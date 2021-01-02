فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

_ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الجمعة تسجيل 19348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يقل قليلا عن العدد المسجل يوم الخميس الذي بلغ 19927 حالة.

كما يقل العدد المسجل يوم الجمعة عن أعلى عدد في أكثر من شهر المسجل يوم الأربعاء والذي بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو خمسة آلاف حالة جديدة يوميا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم.

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 بواقع 133 حالة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 64765.

وقالت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة إن السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من يوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلا من الثامنة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن كل من هم في بلاده يجب أن يكونوا قادرين على تلقي لقاح للوقاية من كوفيد-19 إذا أرادوا ذلك وسط انتقادات واسعة لبطء برنامج التطعيم.