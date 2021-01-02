مال وأعمال

فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

_ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الجمعة تسجيل 19348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يقل قليلا عن العدد المسجل يوم الخميس الذي بلغ 19927 حالة.

Huawei729x90

كما يقل العدد المسجل يوم الجمعة عن أعلى عدد في أكثر من شهر المسجل يوم الأربعاء والذي بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو خمسة آلاف حالة جديدة يوميا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم.

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 بواقع 133 حالة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 64765.

FRA10years

وقالت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة إن السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من يوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلا من الثامنة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن كل من هم في بلاده يجب أن يكونوا قادرين على تلقي لقاح للوقاية من كوفيد-19 إذا أرادوا ذلك وسط انتقادات واسعة لبطء برنامج التطعيم.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا