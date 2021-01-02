أكسفورد وأسترا ستوفران 2 مليون جرعة لقاح أسبوعيا في المملكة المتحدة

نقلت بلومبرج عن صحيفة Times of London أن عضوًا في فريق لقاح أكسفورد أسترا زينيكا يتوقع توفير مليوني جرعة أسبوعيًا في المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف شهر يناير.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في وقت سابق هذا الأسبوع إن 530 ألف جرعة فقط من اللقاح ستكون جاهزة يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن عضو المجموعة إن فريق أكسفورد يشعر بالإحباط لأن الحالة السيئة للقدرة التصنيعية للبلاد أثرت على وتيرة الإنتاج.

ويقدر المستشارون العلميون في المملكة المتحدة أن هناك حاجة إلى مليوني لقاح في الأسبوع ، بالإضافة إلى الإغلاقات بما في ذلك إغلاق المدارس ، لمنع الضغط على وحدات العناية المركزة من تجاوز مستويات الموجة الأولى.

وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد ، وفقًا للصحيفة.