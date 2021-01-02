عاجل.. وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

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توفي فجر اليوم، الكاتب المصري والسيناريست الكبير، وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.
وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.
ونقلت مواقع أن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب. وكان آخر ظهور للراحل وحيد حامد خلال تكريمه بالدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن يُشيع الجثمان إلى مثواه بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.
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