عاجل.. محمود ممتاز رئيسا جديدا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

دوت الخليج _ أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعيين الدكتور محمود ممتاز حنفي رئيساً لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يسري القرار اعتباراً من أول شهر يناير الجارى وذلك استكمالاً للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي الصادر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري.

الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة

وقالت الوزيرة إن القرار جاء بهدف الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة.

من هو محمود ممتاز؟

أضافت أنه تم إسناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها باعٌ طويل في هذا المجال حيث تقلد عدة مناصب في البنك الدولي.

كما عمل كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد من الجامعات المصرية.

وسبق للرئيس الجديد العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجهاز في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية.

وأشارت إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية.

وأوضحت أن القانون يستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين.

كما يهدف إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز حاصل على الدكتوراة في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الادارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.