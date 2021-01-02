التموين تطرح 3 فرص استثمارية بقيمة مليار جنيه في محافظة القليوبية

وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية، لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة.

وشهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، التوقيع بين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر

وأكد المصيلحى، على اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية، حيث يتضمن البروتوكول إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراح متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته بحيث يتضمن جزء إداري وآخر تجارى.

ويشمل أيضًا إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 15 ألف متر ،بجانب حديقة على الكورنيش لاستغلالها منطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه سبق وتم إعداد خطة إستراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، وأنه جارى حالًيا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

من جانبه أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكافة الخدمات، وستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح “الهجان” أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية .

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار عمل الجهاز في تنمية وتعظيم عوائد التجارة وتغيير ثقافة المجتمع من خلال أنشطة تجارية متنوعة، وتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية له بهدف إدارة وتشغيل بعض أصول الدولة.

وأضاف، أنه يجرى حاليًا تخطيط هذه الأماكن والتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن توطينها في هذه الأماكن ،حيث ستتضمن أنشطة إدارية تجارية، وأنشطة ترفيهية وأنشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت.

وقال إن حجم الاستثمار لهذه الفرص الثلاثة يقدر بنحو مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية، ومن المقرر أن يتم بدء طرح هذه الفرص خلال الثلاثة أشهر الأولى عام 2021.