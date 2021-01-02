الهند توافق على استخدام لقاح أسترا زينيكا

سي إن بي سي _ أكد وزير بالحكومة الهندية اليوم السبت أن الحكومة وافقت أمس على الاستخدام الطارئ للقاح أنتجته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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