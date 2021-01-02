مصر كابيتال تنتهي من إصدار سندات توريق لصالح كوربليس بقيمة 2.7 مليار جنيه بمشاركة 7 بنوك

انتهت شركة مصر كابيتال – الذراع الاستثمارية لبنك مصر – بالتعاون مع شركة سي اي كابيتال، من اتمام عملية الاصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالي 2.7 مليار جنيه.

وقالت مصر كابيتال في بيان اليوم أن الاصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جنيه، والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي.

ووفقا للبيان، قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطيه للأكتتاب، وذلك في ضوء الشراكة المستمرة التي تجمع بين شركة كوربليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الإصدارات.

وتعد شركة كوربليس – إحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات

توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليار جنيه.

وقالت مصر كابيتال أن الإصدار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري، فهو أكبر إصدار سندات توريق غير حكومي و أكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وسي اي كابيتال كمرتبي ومروجي الإصدار.

وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة و بنك قناة السويس بدور ضامني تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما تولى دور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي 30 ديسمبر وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.

ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:

الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيفAA+.

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 1,277.12 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني -AA.

الشريحة الرابعة: بآجل 84 شهراً قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني BBB.