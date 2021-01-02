مصر كابيتال تنهي إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه سندات توريق جي بي للتأجير بقيمة 2.04 مليار جنيه

أنتهت شركة مصر كابيتال – الذراع الاستثمارية لبنك مصر- من إتمام الاصدار السادس لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه نحو 2.04 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار جم والمحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وقالت مصر كابيتال في بيان اليوم أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطيه الأكتتاب، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة جي بي للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.

وتعد شركة جي بي ليس – إحدى شركات جي بي كابيتال – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي في السوق المصري ومن أكبر مصدري سندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي، وذلك بعدد 4 عمليات بلغ اجمالي قيمتها حوالي 4 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار.

وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي 30 ديسمبر، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:

الشريحة الأولي : بآجل 13 شهراً بقيمة 236 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيفAA+.

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 925 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 60 شهراً قيمتها 880 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني A.