شل توقع اتفاقيتين لاقتسام الإنتاج مع وزارة البترول بالبحر الأحمر وغرب المتوسط

وقعت شركة شل الهولندية مع وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين لاقتسام الإنتاج PSC في منطقتي الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر.

ووفق بيان الشركة تتضمن الاتفاقية الأولى اقتسام الإنتاج في القطاع الاستكشافي 3 “Block 3” بمساحة 3097 كيلومتر مربع، والاتفاقية الثانية الحصول على حصة 30% في منطقة غرب البحر المتوسط من القطاع الاستكشافي شمال رأس كنايس البحرية في حوض هيرودوت، بالشراكة مع توتال المشغل الرئيسي للمشروع، وبنسبة 35٪، وكوفبيك للاستكشافات البترولية بنسبة 25%، وشركة ثروة للبترول بنسبة 10% بمساحة 4550 كم مربع.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في ضوء خطة الشركة لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في مصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي. خاصة وان مناطق امتياز غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر – والتي تقع جنوب خليج السويس – تعد من المناطق الواعدة.

ويتضمن التزام الشركة مع الشركاء في المراحل الاستكشافية تطبيق تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد ودراسات أنظمة استكشاف البترول والغاز بالإضافة الى حفر أربعة ابار استكشافية.

وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: “تمتلك شل خبرة كبيرة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من البحر والمياه العميقة من خلال العديد من المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم، ونفخر بتوقيع اتفاقياتي اقتسام الإنتاج PSC في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

وتابع أن ذلك يأتي متوافقاً مع استراتيجية شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة بمصر. كما نرحب بفرصة تعزيز تواجدنا وزيادة أنشطتنا من خلال حصولنا على امتيازات جديدة، والذي سيؤكد دعم الحكومة في رؤيتها نحو تحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة.”

وأضاف قاسم أن شركة شل مصر تتميز بامتلاكها لبنية تحتية قوية بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة، بالإضافة إلى حصتها في محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي، وخطط النمو القوية لزيادة معدل إنتاجها في المناطق البحرية من خلال برنامج استكشاف واعد.

يذكر أن شركة شل الهولندية فازت بمنطقتين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر 2019.

ونجحت شركة شل في إنجاز عدد من الانشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والانتاج بالمياه العميقة ومن ضمنها مشروع المرحلة 9ب بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا WDDM، بالإضافة الى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل المنطقتين 4 و6 والذي تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية.