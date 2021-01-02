إعادة افتتاح مقبرة رمسيس الأول بعد ترميمها

دوت الخليج – شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول بمنطقة وادي الملوك الأثري بالبر الغربي في محافظة الأقصر؛ بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة وإزالة السناج.

اكتشفت المقبرة عام 1817 على يد جيوفاني بلزوني. يبلغ طول المقبرة 29 مترت، وهي عبارة عن ممر قصير ينتهي بحجره دفن تحتوي على تابوت من الجرانيت.

ومن أهم المناظر بها: كتاب البوابات وآخر يمثل الملك راكعا أمام أرواح نخن وبي وهيراكنوبوليس، وذلك على الجدار الأيسر من حجرة الدفن.

وتعرض المومياء الخاصة بالملك بمتحف الأقصر في قاعه مجد طيبة.

وكان رمسيس الأول، نائبا للجيش في عصر حور محب، وزوجته سات رع، وكان يدعى بارع مسو ثم أسس الأسرة التاسعة عشر في الفتره من 1292 – 1290 قبل الميلاد.