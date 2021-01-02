وزيرة الصناعة: زيارة معرض تكنولوجيا إحلال المركبات بالمجان لجميع المواطنين

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دوت الخليج – تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، الاستعدادات النهائية لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير الجاري.
وقالت الوزيرة إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة.
وأوضحت أنها تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالاضافة إلى ممثلي الشركات العالمية.
ودعت جامع، جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي سيتم إطلاقها خلال افتتاح المعرض.
وأشارت إلى الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة وكذا برامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خلال افتتاح المعرض.
ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء .
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