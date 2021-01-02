وزارة العدل تفتتح 6 مكاتب توثيق جديدة تعمل بنظام الشباك الواحد

دوت الخليج – افتتحت وزارة العدل 6 فروع توثيق جديدة في محافظات: القاهرة والإسكندرية والشرقية والفيوم وقنا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

وأشارت الوزراة إلى افتتاح فروع: “أول العاشر من رمضان ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة) ــ بريد رأس التين (الإسكندرية) ــ بريد أولاد صقر (الشرقية) ــ بريد الباسل (الفيوم) ــ بريد قفط (قنا)”.

كما نوهت إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية.

وأوضحت أن جميع الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق خدمات مصر الرقمية، المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg؛ توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

وأوضحت أنه متاح 13 خدمة إلكترونية، يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات: 1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام-بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، “وإقرارات “8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيـــة، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي.

بالإضافة إلى تصحيح محرر موثق، والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

وكذا خدمة أكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

ونوهت أيضًا إلى إتاحة تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوفر على هواتف الأندرويد في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري تباعا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات خاصة في ظل جائحة كورونا.