11 عضوا جمهوريا في الشيوخ يرفضون المصادقة على فوز بايدن

سكاي نيوز عربية – أعلن أحد عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ أنهم سيرفضون مصادقة الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في محاولة أخيرة قد تؤخر تأكيد فوز جو بايدن.

وحتى الآن، أعلن عضو واحد هو جوش هولي نيته رفض فوز بايدن الأربعاء، في خطوة نادرة تهدد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيان “على الكونجرس أن يسمي فورا لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق” في “تزوير انتخابي” محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمته منذ شهرين.

وأضاف هؤلاء بقيادة سناتور تكساس النافذ تيد كروز أن على هذا اللجنة “أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات” حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدين أنه إذا لم يحصل ذلك “فسنصوت في السادس من يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة”.

وصادق المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر على فوز بايدن بأصوات 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب.

ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ الأربعاء لتأكيد هذه النتيجة، في آلية تعتبر تقليدية.