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إيطاليا تسجل 364 وفاة وقرابة 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 364 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 462 في اليوم السابق.

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كما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 11 ألفا و831 من 22 ألفا و211.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 74 ألفا و985 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والمرتبة الخامسة في العالم.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت مليونين و141 ألفا حتى الآن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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