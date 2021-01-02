أكثر من 800 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في روسيا

سي إن بي سي – قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، إن عدد من حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن، وإنه جرى توفير ما يربو على 1.5 مليون جرعة لقاح.

ولدى روسيا التي بدأت في طرح لقاح (سبوتنيك في) أوائل ديسمبر، رابع أعلى حصيلة إصابات بكوفيد-19، وتضع آمالا كبيرة على العديد من اللقاحات التي تخطط لإنتاجها.

ويحصل المتلقي للقاح (سبوتنيك في)، الذي بدأت روسيا بالفعل في إرساله إلى دول أخرى، على جرعتين من مكونات مختلفة بفاصل 21 يوما.

وأرسلت روسيا 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، مما أثار مطالبات بضرورة توفير المزيد من جرعات اللقاح محليا.

وسجلت روسيا 26 ألفا و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212 ألفا و637.

وقالت السلطات اليوم السبت إن 447 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميا إلى 58002.