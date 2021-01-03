السعودية تنهي العمل بإجراءات تعليق السفر.. بشروط

دوت الخليج – قررت الحكومة السعودية، انهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وأضاف المسئول أن المملكة سمحت بالرحلات الجوية ودخول المعابر البرية والبحرية اعتبارًا من الساعة (11) من صباح يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021.

وأكد المصدر على أن انتهاء العمل بتلك القرارات جاء مع التشديد على مراعاة ما يلي:

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن(14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة،يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

2-أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحورمن فيروس كورونا المستجد (B. 1, 1, 7)، وفقًا لما أشير إليه في الفقرة (1) أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراءفحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

وفيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7)، أفاد المسؤول السعودي، بأنه سيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وأضاف المسؤول أنه فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة(3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).