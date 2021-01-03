بيتكوين تواصل صعودها وتتجاوز 33 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

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وكالات _ تخطى سعر بيتكوين مستوى 33 ألف دولار، للمرة الأولى في ظل تزايد الاهتمام من المتعاملين والمستثمرين الذين يعتقدون أنها في طريقها لتصبح طريقة دفع سائدة.
وجرى تداول سعر العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم عند 33099 دولارا خلال تعاملات اليوم في ظل إغلاق جميع الأسواق الأخرى تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عام 2021. وسجلت لاحقا 32883 دولارا بزيادة نحو 12%.
وارتفعت بيتكوين بما يزيد على 300% خلال العام الماضي و50 بالمئة منذ تخطي حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى قبل أسبوعين فقط.
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