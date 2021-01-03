عرض وحيد من أوراسكوم للاستثمار بمزايدة تطوير الصوت والضوء

فاروق يوسف _ تلقت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق -إحدى شركات قطاع الأعمال العام- عرضًا وحيدًا من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في المزايدة العالمية التي طرحتها نهاية سبتمبر الماضي، لتطوير والمشاركة في إدارة منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وقال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج إن تلقي عرض وحيد بالمزايدة المطروحة لتطوير وإدارة منطقة الصوت والضوء لا يمثل مشكلة على الإطلاق.

أضاف توفيق: «القانون يسمح بالاكتفاء بالعرض المقدم وإتمام التعاقد حال توافق العرض مع الشروط الفنية والمالية الموضوعة».

واستبعد وزير قطاع الأعمال العام الاتجاه لإعادة طرح المزايدة مرة أخرى على المستثمرين، أو تعديل كراسة الشروط لاستقطاب متنافسين آخرين.

وتنص كراسة شروط المزايدة على تطوير والمشاركة في إدارة منطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 عامًا، قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، على أن يقوم المستثمر المشارك بالتطوير على نفقته بأحدث تقنيات الوسائط المتعددة وطرق عرض الصور والليزر، وكذلك تطوير أصول المنطقة على أعلى مستوى دولي مع نظام تقاسم الإدارة.

وتشمل الأصول المطلوب تطويرها بمنطقة الصوت والضوء، المبنى الإداري بمنطقة الأهرامات والمسجد أمامه والمخازن الملحقة به، إلى جانب معارض أكشاك التشغيل وبرج الليزر والعرض، علاوة على أجهزة العرض، وأجهزة إضاءة حديثة مناسبة للعرض، وكذلك أنظمة ومؤثرات صوتية.

كما تشمل تطوير مسرح للصوت والضوء بسعة تقارب 3 آلاف مقعد، والحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة، وكافتريا Cheops Vestibule، وكذلك المستودعات الملحقة بالمسرح والمراحيض.

سداد 10% من قيمة الاستثمارات المقترحة وما لا يقل عن 1.5 دولار عند التوقيع ترد فور افتتاح العرض

ووفقًا لكراسة الشروط التي حصلت جريدة دوت الخليج على نسخة منها تلتزم الجهة التي يتم إرساء العطاء عليها بتقديم خطاب ضمان أداء الأعمال بقيمة 10% من قيمة الاستثمارات المقترحة، وما لا يقل عن 1.5 مليون دولار عند التوقيع، على أن ينص العقد على أن يتم رد هذا الضمان فور افتتاح العرض.

نسبة من الإيرادات بحد أدنى مضمون 2.5 مليون دولار بالسنة الأولى ترتفع 7% سنويا بشكل تراكمي

كما يلتزم المطور بتقديم ضمان لسند الأداء قبل توقيع العقد النهائي بما يعادل الحد الأدنى لحصة شركة مصر للصوت والضوء في إيرادات السنة الأولى والتي تحددت في كراسة الشروط بقيمة 2.5 مليون دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال فترة العقد، مع زيادته سنويًّا بنسبة 7% بشكل تراكمي.

ويعد هذا المبلغ مضمونًا يلتزم المطور بدفعه لشركة مصر للصوت والضوء، سواء تم الحصول على هذا المبلغ من الإيرادات أم لا، على أن يكون للشركة نصيب من إجمالي الإيرادات كنسبة مئوية، مع التأكيد على الحق في التحقق من الإيرادات المسجلة.

وتنص كراسة الشروط على أنه بعد مضي 15 عامًا على التعاقد، يتم إخلاء المباني وجميع المنشآت الجديدة على الفور دون سابق إنذار أو اللجوء إلى القضاء، مع الالتزام بترك العرض في حالة تشغيل وفقًا لأحدث التطورات وبكفاءة عالية، مع إتاحة إمكانية التجديد لمدة مماثلة باتفاق مكتوب بين الطرفين، وفقًا لنظام المشاركة في الإدارة والإيرادات.

ويلتزم المطور بدفع الحد الأدنى للقيمة المضمونة مقدمًا كل ثلاثة أشهر بشرط أن يتم الحساب في نهاية الشهر التالي لفترة ربع سنوية وفقًا للنسبة المتفق عليها أو الحد الأدنى للقيمة المضمونة.

15 مليون دولار حدا أدنى لقيمة التطوير حتى بدء التشغيل المقرر خلال فترة لا تجاوز 16 شهرًا من توقيع العقود

واشترطت الكراسة ألا يقل المبلغ المخصص للتطوير حتى تاريخ بدء التشغيل عن 15 مليون دولار، ويجب أن يتضمن العطاء الفني الحد الأدنى للمبالغ التي سيتم إنفاقها على التطوير خلال مدة العقد، ونصت على ألا يتجاوز تاريخ بدء التشغيل 16 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

ووفقًا لكراسة الشروط، تم فتح العطاءات الفنية واستلام العروض المالية في 5 نوفمبر الماضي، على أن تكون العطاءات المقدمة صالحة وملزمة لمقدميها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فتح العطاءات الفنية، وخلال هذه الفترة لا يجوز سحب العطاءات أو إلغاؤها أو تعديلها.

وتقضي كراسة الشروط بسداد تأمين أولي بقيمة خمسة ملايين جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال شيك مصدق أو بخطاب ضمان مصرفي معتمد وغير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر باسم شركة مصر لتنمية الصوت والضوء والسياحة، مع اشتراط أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة.