مصر كابيتال تنهي إصداري توريق لصالح كوربليس وجي بي للتأجير بقيمة إجمالية 4.74 مليار جنيه

دوت الخليج _ أتمت شركة مصر كابيتال –الذراع الاستثمارية لبنك مصر- إغلاق إصدارين لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بقيمة إجمالية 4.74 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي، لصالح شركتي كوربوليس التابعة لبنك الاستثمار سي آي كابيتال، وجي بي التابعة لمجموعة جي بي كابيتال.

وقالت شركة مصر كابيتال في بيان أمس، إنها أنهت بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال، عملية الإصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه نحو 2.7 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي.

ووفقًا للبيان، قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطية للاكتتاب، وذلك في ضوء الشراكة المستمرة التي تجمع بين شركة كوربليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الإصدارات.

المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد ضمن المكتتبين في سندات ذراع سي آي كابيتال

وتعد شركة كوربليس –إحدى الشركات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية– واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات جنيه.

وقالت مصر كابيتال إن الإصدار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية، باعتباره أكبر إصدار سندات توريق غير حكومية وكذلك أكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقام بنك مصر وشركة سي آي كابيتال بدور مرتبي ومروجي الإصدار، بينما تولى كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس دور ضامني تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما تولى دور أمين الحفظ، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي 30 ديسمبر وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار، أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.

ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى هامش على أن تتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وهي كالآتي:

الشريحة الأولى: بآجل 13 شهرًا بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًّا وحصلت على تصنيفAA+.

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهرًا قيمتها 1.277.12 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهرًا قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني -AA.

الشريحة الرابعة: بآجل 84 شهرًا قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني BBB.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة مصر كابيتال عن إتمام الإصدار السادس لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه نحو 2.04 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار جم والمحالة من شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وقامت مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطيه الاكتتاب، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة جي بي للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار.

كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي 30 ديسمبر، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي التجاري – مصر.

وتعد شركة جي بي ليس –إحدى شركات جي بي كابيتال– واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي في السوق المصرية ومن أكبر مصدري سندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي، وذلك بعدد 4 عمليات بلغ إجمالي قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.

ويتوزع الإصدار الجديد على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وهي كالآتي:

الشريحة الأولى: بآجل 13 شهرًا بقيمة 236 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًّا وحصلت على تصنيفAA+.

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهرًا قيمتها 925 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 60 شهرًا قيمتها 880 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًّا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني A.