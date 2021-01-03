الهند تعطي الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زينيكا وآخر محلي

– أعطت هيئة الرقابة على الأدوية في الهند يوم الأحد، الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، هما اللقاح الذي طورته أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد والآخر من صنع شركة بهارات بيوتك المحلية.

وقال في.جي سوماني المراقب العام للأدوية في الهند، إن فاعلية لقاح أسترا زينيكا وأكسفورد تبلغ 70.42 بالمئة في حين أن لقاح كوفاكسين الذي تنتجه بهارات بيوتك “آمن ويحفز استجابة مناعية قوية”.

ويُصنع معهد سيروم الهندي اللقاح الذي طورته أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا في حين تتعاون بهارات بيوتك مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الحكومة.

وقال سوماني في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي إن اللقاحين حصلا على موافقة من أجل “الاستخدام المقتصر فقط على حالات الطوارئ”.

ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالموافقة على اللقاحين.

وكتب على تويتر “سيشعر الكل بالفخر لأن اللقاحين اللذين حصلا على الموافقة للاستخدام الطارئ يصنعان في الهند!”، مضيفا أن هذا دليل على اعتماد بلاده على الذات.