عمومية فوري توافق على عقد اقتراض 160 مليون جنيه من الصندوق المصري الأمريكي

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في جلستها المنعقدة الخميس الماضي، على إبرام عقد قرض بين فوري للتمويل متناهي الصغر – شركة تابعة- وصندوق المشروعات المصري الأمريكي في حدود مبلغ 160 مليون جنيه.

كما وافقت العمومية وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على تعديل عقد تقديم خدمات إلكترونية بينها وبين فوري دهب للخدمات الإلكترونية، ليضمن تعديل رسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.

وشملت قرارات العمومية الموافقة على ابرام عقود المعاوضة التالية :-

– عقد بيع عدد 1000 ألف سهم من مساهمة الشركة في فوري دهب للخدمات الإلكترونية إلى بنك مصر والتي تعادل نسبة 2% من إجمالي رأسمال الأخير وذلك بقيمة 6.7 جنيه للسهم الواحد.

– الموافقة على العرض التمويلي المقدم من بنك مصر – المساهم بالشركة وعضو مجلس الإدارة – بمنح تسهيلات نقدية بحد نقدي مصرح به 150 مليون جنيه على أن يتم استخدامه كالتالي:

1- مبلغ 50 مليون جنيه كحد أقصى تستخدم كحد جاري مدين بدون ضمان بغرض تمويل مدفوعات الشركة

2- مبلغ 100 مليون جنيه كحد أقصى تستخدم لاصدار خطابات ضمان لتقديمها للمتعاملين مع الشركة واللازمة ضمن نشاط الشركة، على أن تكون مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل.

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه بالقيمة الاسمية لصالح قدامي المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر.

وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ مائة مليون جنيه موزع على عدد 200 مليون سهم بنسبة 0.28 سهم مجاني لكل أصلي بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم.

وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم، وذلك وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ويتم الإفصاح عن مواعيد توزيع هذه الأسهم في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وشملت قرارات الجمعية زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من 453.652 مليون جنيه، مقسم على عدد 907.304 مليون سهم قيمة كل سهم خمسين قرشا إلى 853.652 مليون جنيه.

وتخصص الزيادة بالكامل لصالح قدامي المساهمين كل منهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن.

كما تم الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي عملا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية.