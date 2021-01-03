تعيين محمد فريد مساعدا لوزيرة التخطيط للمشروعات القومية ونجلاء البيلي لإدارة الأصول والاستثمار

أصدرت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين محمد فريد عبد الفتاح مساعدًا للوزيرة للمشروعات القومية، وآخر بتعيين نجلاء البيلي مساعدًا للوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار؛ وذلك لمدة عام.

وفي هذا الإطار قالت د. هالة السعيد إن القرارات جاءت في إطار الاستعانة بالكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال عمل الوزارة.

وأشارت إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التى تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

من جانبه أعرب محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية عن شكره وامتنانه بهذه الثقة الغالية، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.

وأكد أن الدولة تقوم بتنفيذ وإعداد مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة التى تدفع بعجلة الاقتصاد القومي وتتماشي مع أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وهى المشروعات التي تعود بمكاسبها على كل المواطنين، وتساعد في توفير المزيد من فرص العمل اللائق.

وأعربت نجلاء البيلي عن امتنانها لاختيار الدكتورة هالة السعيد لها لهذا المنصب، مؤكدة أهمية وحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل، بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال تلك العوائد في مشروعات التنمية والتطوير المختلفة بما يحقق المصلحة العامة، وذلك في إطار العمل على حسن استغلال موارد الدولة.

جدير بالذكر أن محمد فريد قد تخرج في كلية التجارة جامعة بنها؛ شعبة المحاسبة عام 1983.

ويمتلك فريد خبرة كبيرة فى العمل بوزارة التخطيط تمتد لأكثر من 31 عامًا، وشغل فريد عدة مناصب قيادية داخل الوزارة منذ عام 2005 حتى الآن؛ حيث عمل كمدير عام الثقافة والاعلام، كما عمل كوكيل وزارة لشئون مكتب وزير التخطيط، ووكيل أول الوزارة ورئيس قطاع مكتب وزير التخطيط، ووكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.

وشغل قبل تعيينه مساعدًا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية كوكيل أول وزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية.

ولنجلاء البيلي خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي العام في مجال استراتيجيات تنفيذ برنامج إدارة الأصول المصرية وتشجيع الاستثمار، والاشراف على إدارة المشروعات والبرامج التنفيذية واحكام رقابة الخضوع للقوانين والإجراءات الحاكمة، والإشراف على ملف إدارة حصص المال العام في الشركات المشتركة.

كما عملت على إعادة هيكلة العديد من الهيئات والشركات المتعثرة، ومسئول عن تنسيق بعثات وكالات التصنيف السيادية إلى مصر والاشتراك مع المؤسسات الدولية في مجال إعادة الهيكلة وزيادة القطاع الخاص، وهى حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعملت البيلي كرئيس وحدة إدارة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط منذ يناير 2018، كما عملت قبلها كمستشار وزير الاستثمار لشئون الشركات المشتركة، وكمستشار وكرئيس وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار، وعملت كمساعد إعادة هيكلة بالمكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام.

ويختص مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية بالإشراف على شئون قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية، والمشاركة في إعداد خطط مشروعات وزارات النقل، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والإسكان والجهات التابعة لتلك الوزارات وإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، هذا بالإضافة إلى الإشراف على ملفات المشروعات القومية ومتابعة تنفيذها ومنها تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وشبكة الطرق القومية، وتأهيل وتبطين الترع، وتطوير المناطق العشوائية، والبرنامج القومي للوعاء المائي، والإسكان الاجتماعي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتحول الرقمي، ومشروع تنمية الصعيد.

كما يختص مساعد وزيرة الخطيط لإدارة الأصول والاستثمار بالتنسيق ومتابعة قواعد بيانات أصول الدولة لتحقيق أهداف حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستغلال، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات والوزارات المختلفة من أجل رفع كفاءة منظومة حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنفيذ ومتابعة خطط التصرف في مساهمات الدولة المقترح طرحها في سوق الأوراق المالية، فضلًا عن إعداد التقارير والمكاتبات اللازمة لمجلس النواب والجهات الرقابية فيما يخص الملفات التي يشرف عليها.