مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع هامشيا في مستهل التعاملات بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المرئيسي في مستهل أولى جلسات عام 2021 بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 10841 نقطة، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.47%، و 0.3% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 31.790 مليون جنيه، على 102 شركة من خلال 1.609 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 23 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 794.349 ألف جنيه، منها 653.701 ألف جنيه للمؤسسات، و140.648 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 5.540 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 799.888 ألف جنيه، منها 658.526 ألف جنيه للمؤسسات، 141.363 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.46%، تلاه سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 5.15%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.94%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 2.74%، تلاه سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 1.96%، ثم سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 1.74%.