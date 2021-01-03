المراسم الدولية توقع اتفاقية قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه الشهر الجاري

بكر بهجت _ توقع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، اتفاقية مع تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال الشهر الجاري، وفق طارق حلمي الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن القرض سيتم توجيهه لمشروع «فيفث سكوير» الذي تعمل عليه الشركة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الفترة الماضية شهدت عدة مباحثات حول القرض مع البنوك، ومن المتوقع أن يتم توقيعه مع البنوك خلال يناير بحسب الإجراءات التي يجري إنهاؤها.

ويعد مشروع فيفث سكوير من أحدث مشروعات شركة مراسم الدولية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، والتي تولت تطوير وبناء عدة مشروعات كبرى في مصر، ويقع Fifth Square على مساحة 158 فدانًا في المربع الذهبي في التجمع الخامس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 16.5 مليار جنيه، وفق تقديرات سابقة للشركة.

ويشمل المشروع مركزًا تجاريًّا يضم أكثر من 300 متجر، بالإضافة إلى مجمع سينمات وهايبر ماركت ومنطقة مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقف سيارات مخصصة لأكثر من 3500 سيارة تتضمن ما يقرب من 100 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت جريدة «دوت الخليج» في سبتمبر الماضي أن المفاوضات تتم مع عدد من بنوك التحالف المرتب للقرض السابق -الذي تهدف المراسم لإعادة هيكلته- ويضم التحالف كلًّا من بنوك: مصر، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والبركة ـ مصر، والتنمية الصناعية، وميد بنك، وتستهدف الشركة من خلال القرض إعادة هيكلة تمويل متوسط الأجل حصلت عليه أوائل عام 2019، بقيمة 1.6 مليار جنيه، إلى جانب تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإقامة المول التجاري والوحدات الفندقية بمشروعها فيفث سكوير بالتجمع الخامس.

وأعلنت الشركة قبل أسبوعين أنها بدأت تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأولى مراحل مشروعها العقاري «فيفث سكوير Fifth Square»، والذي أطلقته عام 2017 بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تمكنت من تنفيذ أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة رغم الظروف السلبية لجائحة كورونا، وتم بالفعل بدء تسليم الوحدات في 15 نوفمبر 2020.

وقالت شركة المراسم الدولية إنها سلمت 42 عمارة تتضمن 576 وحدة سكنية في مشروع «فيفث سكوير» الذي يمتد على مساحة 158 فدانًا في شارع التسعين الشمالي والذي يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب.