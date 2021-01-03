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روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر

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روسيا اليوم _ أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

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بذلك وصلت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة اليوم مقابل 447 أمس السبت.

وأضاف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن 10,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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وشهدت العاصمة موسكو تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية بحالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتحافظ معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بطرسبورج على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3,7 و3,8 ألف حالة يوميا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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