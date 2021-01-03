لاسيرينا تنهي 55% من إنشاءات مشروع بالم بيتش بالعين السخنة

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بكر بهجت _ أنهت مجموعة شركات لاسيرينا للتطوير العقاري والسياحي، نحو 55% من الأعمال الإنشائية بمشروع «لاسيرينا بالم بيتش» الذي تقيمه في العين السخنة.
وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة المجموعة، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في عام 2024، مشيرا إلى أن المشروع يشمل 900 وحدة سكنية تسلم على 4 مراحل.
وتابع أن وحدات المشروع تتنوع بين فيلات وشاليهات واستوديوهات، بمساحات تتراوح بين 65 إلى 300 متر بجانب فندق متكامل الخدمات.
وأضاف أن المجموعة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من 2021 وفقا لخطة المجموعة.
وأكد أن استراتيجية «لاسيرينا» تعتمد على الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وذلك يضمن تسليم الوحدات في الميعاد المحدد له وبمواصفات وجودة عالية.
وتستهدف المجموعة طرح عدد من الوحدات جاهزة للاستلام داخل المشروع في الربع الأول من العام الجاري.
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