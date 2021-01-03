إيسترن للتطوير العقاري تستثمر 3 مليارات جنيه في جينوفا بالشيخ زايد

بكر بهجت _ تعتزم شركة إيسترن للتطوير العقاري استثمار 3 مليارات جنيه في مشروع «جينوفا» الذي سيتم إطلاقه خلال الشهر الجاري بنشاط سكني في مدينة الشيخ زايد، وفق محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 20 فدانًا.

أضاف أبو النصر أنه تم اعتماد المخطط العام وإصدار الموافقات الخاصة بالمشروع، وسيتم بدء التنفيذ خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة رصدت 100 مليون جنيه لتوجيهها إلى أعمال الإنشاءات خلال 2021 وتم البدء في تمهيد أرض المشروع والرفع المساحي.

وتابع أبو النصر أن الشركة وضعت خطة توسعية عبر إطلاق حزمة مشروعات جديدة بمنطقة غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمتلك محفظة أراضٍ تمكنها من تنفيذ تلك الخطة، بالإضافة إلى أن حجم المنافسة التي تشهدها تلك المنطقة بين كبار المطورين لتقديم منتجات عقارية أكثر تنافسية وتلائم شريحة العملاء المستهدفين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا شجعت المستثمرين في القطاع العقاري لضخ مزيد من الاستثمارات والبحث عن الفرص الملائمة، بالإضافة إلى أن الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وتذليل العقبات أمام شركات التطوير العقاري ساهم في دخول شركات جديدة إلى السوق.

الانتهاء من تصميمات المخطط العام وبدء تنفيذ المرحلة الأولى العام الجاري

ومن جانبه قال هشام الفولي، رئيس قطاع المبيعات بشركة إيسترن للتطوير العقاري، إن مشروع «جينوفا» يضم 768 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تتراوح بين 126 إلى 220 مترًا مربعًا، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع خلال 2021 وتم وضع خطة تسويقية للمشروع وآليات سداد تتناسب مع القوة الشرائية لشريحة العملاء المستهدفة.

أضاف الفولي أن المشروع يضم أنشطة خدمية وترفيهية وتجارية، منها نادٍ صحي واجتماعي وثقافي على مساحة 8000 متر مربع.

ولفت رئيس قطاع المبيعات إلى أن المنافسة بمنطقة غرب القاهرة قوية، خاصة أن العميل أصبح لديه الخبرة والإدراك الكامل والمقارنة بين الخدمات وجودة المشروعات، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتقديم منتج عقاري يلبي احتياجات العملاء من خلال التركيز على متطلباتهم من بدء الإنشاءات حتى تسليم آخر مرحلة من المشروع.

وأوضح أن الشركة بدأت حاليًا في التعاقد على أعمال المقاولات داخل المشروع، وأيضًا التعاقد على توريد الخامات اللازمة لبدء التنفيذ، وذلك حتى يتسنى للشركة توفير احتياجات المشروع للسير في التنفيذ وفق الجدول الزمني، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمراحل المشروع والتقسيم الداخلي له.

وتابع أن الشركات أمامها فرصة كبيرة في عدة مناطق حاليًا، فلم يقتصر الأمر على منطقة أو اثنتين مثلما كان الوضع قبل سنوات، بل إن جميع المناطق أصبحت مهيأة لجذب المستثمرين، وتلْقَى طلبًا كبيرًا من العملاء أيضًا.